大相撲・九州場所（１０日初日、福岡国際センター）を新大関として迎える大の里（二所ノ関）が９日、福岡市内の部屋で稽古した。相撲は取らず、立ち合いを確認。四股を踏むなど基礎運動を中心に最終調整を行った。初日は過去２勝２敗の幕内・平戸海（境川）と対戦。大関として初めて土俵に上がるが「初めてなんでどうなるかわからない。考えすぎずに今まで通りやりたい」と静かに闘志を燃やした。優勝した秋場所は初日の幕内・