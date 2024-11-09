坂井瑠星騎手（２７）＝栗東・矢作芳人厩舎＝が、１１月９日の京都３Ｒ（パーティハーン）でＪＲＡ年間１００勝を達成した。昨年に続く２年連続の２度目。「朝から後輩の田口貫太騎手に『いつ勝つんですか？』と聞かれていました。ちょっと遅くなったけど、勝つことができて良かったです。これだけいい馬に乗っているので、勝たないといけない数字」とすがすがしい表情を見せた。今年はここまで、高松宮記念・Ｇ１を含む重賞３