Image: Kyle Barr / Gizmodo US ゲーミングPCからキーボード、マウスまでネオンカラーの明かりで満たされている薄暗いゲーマーの部屋。ゲーマー向けの広告ではよく見ますが、実際のゲーマーの部屋というのは、ゴミ箱にポテトチップスの袋や捨てられたピザの箱が山積みになっているのが大半です。ゲーマーっぽくRGBでデコってみた Image: Kyle Barr /