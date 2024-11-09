東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）の「ディズニー・ハロウィーン」が７日に閉幕し、ゲストの仮装入園という“魔法”が解けた。１０月３１日のハロウィーン当日をまたぐ史上最も遅くまでの展開だったが、それでもなおディズニー仮装を続けるのが、新幹線とＪＡＬ機だ。今年６月にグランドオープンした東京ディズニーシー（ＴＤＳ）の新テーマポート「ファンタジースプリングス」（ＦＳ）の特別塗装を施した機体と