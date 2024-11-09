プロレスリング・ノアの「ＴＥＡＭＮＯＡＨ」齋藤彰俊が１７日に愛知・名古屋市のドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）で引退する。ラストマッチは丸藤正道と対戦が決定した。スポーツ報知では、波乱万丈だった３４年あまりのプロレス人生を「齋藤彰俊ヒストリー」と題し引退試合の１７日まで連載。第９回は「反選手会同盟から平成維震軍…そして新日本プロレス退団の真相」（福留崇広）１９９２年４月３０日。両国国技館