昨夜、白山市で高齢女性が列車にはねられる事故がありました。女性はその場で死亡が確認されています。事故があったのは、白山市小柳町付近の北陸鉄道石川線の線路上です。警察によりますときのう午後7時半頃、鶴来駅から金沢市方面に走っていた列車が線路内にいた高齢女性と衝突したということです。女性はその場で死亡が確認されていて、警察は詳しい事故の原因を調べています。