◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）女子フリーに向けた練習が午前に行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の千葉百音（木下アカデミー）、同３位の青木祐奈（ＭＦアカデミー）が最終調整。共に曲をかけて動きを確認し、見守った観客からは拍手を受けた。千葉は冒頭の３回転フリップ―３回転トウループの連続ジャンプを着氷させ、後半の３回転ル