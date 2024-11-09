おバカキャラとして、ユニット『羞恥心』などで一世を風靡した俳優の上地雄輔。11月6日には自身のインスタグラムを更新し、三浦翔平、伊藤健太郎との3ショットを披露した。【写真】「誰だかわからなかった」上地雄輔の衝撃近影「今回の3ショットは、NHKの大河ドラマ『光る君へ』のオフショットかと思われます。上地さんは、同ドラマに藤原道綱役で出演。ポンコツなところもありながら憎めない性格のキャラクターで、《めちゃくち