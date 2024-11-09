記録的な大雨により与論町には大雨特別警報が継続中です。最大級の警戒が必要です。 与論町付近では、9日午前1時すぎ、1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとして、記録的短時間大雨情報が発表されました。その後、大雨特別警報も発表され、災害発生の危険度が急激に高まっています。 与論町では7日からの総雨量が1年間に降る雨の3分の1にあたる609ミリに達していて、これまでに床上浸水が19棟、床下浸水が8棟、確認されてい