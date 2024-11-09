中山秀征が苦手を思った芸能人を明かし、かまいたちを驚かせた。【映像】中山秀征が苦手を思った女優かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』、6日は中山秀征、松本明子、おいでやす小田が来店、余談などを語りつくした。「共演して苦手と思った芸能人は？」という質問に、中山は「嫌いではないけど…沢尻エリカさんとか」と