今年2月、仙台市の住宅に侵入し高齢の男性に暴行して死亡させたうえ、現金およそ1500万円を奪ったとして、市内に住む男が逮捕されました。強盗致死などの疑いで逮捕されたのは、仙台市宮城野区の会社員、佐藤加寿也容疑者（44）です。警察によりますと、佐藤容疑者は今年2月21日昼ごろ、仙台市青葉区の無職、大塚修さん（当時72）の自宅に侵入し、大塚さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金およそ1500万円を奪った疑いが持たれて