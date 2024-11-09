鹿児島県の最南端の与論町に大雨特別警報が出されています。気象庁は、最大級の警戒を呼びかけています。与論町付近では、きょう午前1時すぎ、1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとして、記録的短時間大雨情報が発表されました。その後、大雨特別警報も発表され、災害発生の危険度が急激に高まっています。与論町ではおとといからの総雨量が1年間に降る雨の3分の1にあたる609ミリに達していて、これまでに床上浸水が19棟、床