【モデルプレス＝2024/11/09】子役の泉谷星奈が、8日放送のTBS系バラエティー番組「それSnow Manにやらせて下さい」（毎週金曜よる8時〜）に出演。「結婚するなら誰がいい？」に回答した。【写真】泉谷星奈、Snow Manの中で結婚したいメンバー◆泉谷星奈、Snow Manで「結婚するなら誰がいい？」に回答「海のはじまり」で目黒蓮の娘役を演じた泉谷。渡辺翔太からの「結婚するなら誰がいい？」という質問に、目黒が「パパの俺はどの