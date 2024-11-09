「BCNランキング」2024年10月28日〜11月3日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）3位Soundcore Select 2A3125N11（Anker）4位ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラックSRS-ULT10(B)（ソニー）5位Xiaomi Sound PocketMDZ-37-DB（Xiaomi