DeNAが98年以来26年ぶりの「日本一」を達成。3位から頂点に昇りつめた「成り上がり」のシーズンを、スポーツニッポン担当記者は1年を通し見届けた。その舞台裏にはシーズン中に明かせなかった多くの秘話がある。ここでは、独自取材の秘話を5回連載で紹介する。第4回は、侍ジャパンに初選出された佐野恵太外野手（29）の取り組み。打席での「ルーティン」秘話。（構成、スポニチDeNA担当・大木穂高）佐野が打席に入るとき、お