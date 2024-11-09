仙台市青葉区で今年２月、民家に侵入して住人男性に暴行を加えて死亡させ、現金１５００万円を奪ったとして、宮城県警は９日、仙台市宮城野区鶴巻、建築会社員佐藤加寿也容疑者（４４）を強盗致死などの容疑で逮捕した。発表によると、佐藤容疑者は２月２１日午前１１時半頃〜午後１時頃、仙台市青葉区折立、無職大塚修さん（当時７２歳）の戸建て住宅に侵入し、大塚さんに暴行を加えて死亡させ、現金を奪った疑い。調べに対し