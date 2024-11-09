この記事をまとめると ■高速道路では120km/hが最高速となる区間が4カ所存在する ■設計段階でその道路で安全に出せる速度が決まっている ■警察庁が速度の引き上げを判断しているので引き上げのためには相当な時間がかかる 高速道路の最高速ってどう決めてる？ その昔、日本の警察庁は頑ななまでに「高速道路の最高速度は100km/h！」という姿勢を崩そうとしなかった。だが、2020年9月16日に東北道の花巻南―盛岡南間で最高速度