11月に入り、各地では学園際などが行われる季節になった。J-CASTトレンドで最近公開された記事のなかから、編集部が特に「これは！」と選んだオリジナル記事をご紹介しよう。冬季限定の「カップヌードル 白坦坦」■スマホで手軽にAR体験できるアプリリアルな恐竜が目の前に現れた！キャスタル（大阪市）は、URLリンクやQRコードの読み込みだけでAR（拡張現実）体験が可能なプラットフォーム「KYAST AR（キャスト・エーアール）」