後藤真希のデビュー25周年記念写真集「flos」（11月29日（金）発売／講談社）の発売前重版が決定し、新規カットが公開された。 後藤真希写真集「flos」©菊地泰久／講談社   話題作となった前作「ramus」から3年、待望の新作は、冬の山形と夏の韓国・済州島で撮影を敢行。後藤自身のアイデアも盛り込みながら撮影を進め、「自分自身をほどくリラックス時間」をテーマに、開放的にゆとりあるひとときを楽しむ姿を追ってい