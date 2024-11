長生きするためには定期的な運動をするべきだということは、多くの人が知っています。新たな研究では、運動の量だけでなく「運動の強度」が高いほど死亡リスクが低下することが判明しました。Intensity or volume: the role of physical activity in longevity | European Journal of Preventive Cardiology | Oxford Academichttps://academic.oup.com/eurjpc/advance-article/doi/10.1093/eurjpc/zwae295/7758152More intense ph