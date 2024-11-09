テレ東では１１月１０日（日）夜６時３０分から、富士山をこよなく愛する人たちの仕事ぶりや人間ドラマに迫る新企画日曜ビッグバラエティ「富士山物語2024～天空で出会った富士山を愛する人たち～」を放送します。 ©テレビ東京 番組では、２０２４年夏、多くの登山客たちでにぎわった世界遺産・富士山を舞台に、愛する富士山に登る人、そんな登山者の安全を支える人たちの知られざる舞台裏に密着。山里亮太