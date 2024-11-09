8日夜、石川県白山市の北陸鉄道石川線で高齢の女性が電車にはねられ、死亡しました。警察で死亡した女性の身元の特定などを進めています。白山警察署によりますと、8日午後7時半ころ、白山市小柳町付近の北陸鉄道石川線の線路上で高齢の女性が鶴来発野町行きの普通列車にはねられました。女性はその場で死亡が確認されました。現場は北陸鉄道石川線の日御子駅と小柳駅の間の線路上で、警察では女性の身元の確認を進めるとともに、