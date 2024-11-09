陸上自衛隊朝霞駐屯地や隣接する訓練場で行われた自衛隊発足70年記念の観閲式に出席した石破首相＝9日午前（ロイター＝共同）石破茂首相は9日、陸上自衛隊朝霞駐屯地（東京都練馬区など）や隣接する訓練場で、自衛隊発足70年記念の観閲式に出席した。防衛相を務めていた2007年以来17年ぶりの出席。部隊への訓示で、中国やロシアによる領空侵犯を「主権の侵害で全く受け入れられない」と非難。北朝鮮による弾道ミサイル発射を含め