様々な分野で活躍するエキスパートをゲストに招き、金沢の魅力や次世代への課題などを話し合うセミナーが９日金沢で開かれています。このセミナーは、金沢の企業経営者などが自身の会社や街の魅力を掘り下げ、課題に挑戦していくための気づきや学びなどを得るためのカンファレンスで、去年から開かれています。金沢市文化ホールには、経営者や学生などおよそ100人が集まり、世界で活躍するトップランナー10人が話す文化と未来をテ