2015年の年末に誕生した格闘技『RIZIN』が、記念すべき10回目の大みそか大会となる今年は3部制のビッグイベント『RIZIN DECADE』を開催することを発表。そのフィナーレとなる第3部の『Yogibo Presents RIZIN.49』のメインイベントで、王者・鈴木千裕vs.挑戦者・クレベル・コイケのフェザー級タイトルマッチが行われることが決定した。【インタビュー＆会見写真】大みそかにクレベル・コイケと対戦する鈴木千裕RIZIN榊原信行CEO