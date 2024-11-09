香港航空は、鹿児島〜香港線を12月23日から増便する。現在は、水・金・日曜の週3往復を運航しており、これに月曜の運航を加えた週4往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は鹿児島発が3時間45分、香港発が3時間15分。香港航空は同路線を、新型コロナウイルスの影響で2020年2月から運休していたものの、今年3月31日に運航を再開していた。鹿児島県の塩田康一知事や県議会議員、経済団体の代表団が11月7日、香