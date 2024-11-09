宮城県仙台市で今年2月、民家に侵入し、住人の男性に暴行を加え死亡させ、現金1500万円を奪い取ったとして、会社員の男が9日、逮捕されました。強盗致死などの疑いで逮捕されたのは、仙台市宮城野区の会社員・佐藤加寿也容疑者（44）です。警察によりますと、佐藤容疑者は今年2月、仙台市青葉区の民家に侵入し、住人の大塚修さん（当時72）に暴行を加えて死亡させ、現金およそ1500万円を奪った疑いが持たれています。佐藤容疑者は