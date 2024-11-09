日本相撲協会は９日、九州場所（１０日初日、福岡国際センター）の懸賞の申し込み本数を発表した。申し込み本数は九州場所では過去最高とみられる１７５７件で、昨年（１５２８本）に比べ２２９本増となる。新規申し込みは７本。年末に競輪ＧＰを開催する静岡競輪、今月２２日に全国ロードショーされる倉本聡脚本、若松節朗監督の映画「海の沈黙」、ふるさと納税絡みで福岡糟屋郡恵町などが応募している。力士別では新大関・