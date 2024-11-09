宮城県気仙沼市の気仙沼湾で９日早朝、海面から霧が湯気のように立ち上る「気嵐（けあらし）」が見られた。朝日に照らされて黄金色に染まる霧の中、カツオの一本釣り漁船などが行き交う幻想的な光景が広がった。冷たい空気と海水温の差が大きいときに起きる現象で、晴れて風が弱まった朝に発生しやすい。リアス海岸の同湾は波が穏やかなため、好条件で観察できる名所として知られる。仙台市太白区から訪れた門脇宏悦さん（６