アメリカ西部の名門校スタンフォード大学が日本の高校生を対象に開いている「Stanford e―Japan国際異文化教育プログラム（SPICE）」で、さいたま市立浦和高校の3年生が最優秀賞に選ばれた。全国の受講生28人のうち受賞したのは3人だけで、学校関係者も驚いている。受賞したのは同校インターアクト部3年の古谷碧唯（あおい）さん。インターアクト部は主に国際交流やボランティアに取り組んでいるが、英語ディベートも活動内容