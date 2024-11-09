葉山町を巡回するスズキヤの「移動スーパー」＝８日、逗子市逗子三浦半島を中心に店舗を展開するスーパー「スズキヤ」（逗子市）は１１日から、葉山町で「移動スーパー」を始める。業務中に高齢者や子どもたちの見守り活動も行い、地域の安全確保に協力する。スズキヤは交通が不便など店舗に来るのが難しい買い物客のため、１月から逗子市内で軽トラックに生鮮品や食料品など約４００品目を積んだ移動スーパーをスタート。事業