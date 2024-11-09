お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（44）が8日、ABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（毎月第1〜3金曜後9・30）に出演。韓国で行ったお笑いライブを振り返った。吉村は9月に「御馬鹿会議presents 東京お笑いライブ in Korea」を開催。ライブは「大盛況」だったといい「すごかった。びっくりしちゃった。思ってた10倍ウケた。“サランヘヨー！”であんなにウケるとは思わなかった」と明かした。吉村は4月、