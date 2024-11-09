福岡県久留米市のアパートの一室で白骨化した遺体が見つかり、警察は56歳の男を死体遺棄の疑いで逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは久留米市大石町の自称・自営業村井誠 容疑者（56）です。警察によりますと村井容疑者は去年6月下旬ごろから8日まで自宅アパートの一室に性別不明の遺体を放置した疑いです。きのう午前9時半ごろ裁判所関係者の男性から「立ち退きの強制執行で立ち入ると室内に女性の白骨を発