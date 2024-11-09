上海市で11月5日から第七回中国国際輸入博覧会（輸入博）が開かれています。8日午前、輸入博の大阪ブースを日本の岡田勝在上海総領事が訪れました。岡田総領事は中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の独占インタビューの中で、輸入博の感想や大阪・関西万博に向けた両国の交流への期待を語りました。岡田総領事は9月19日に総領事として着任し、初めて参加した輸入博について、「日本企業の多様な商品や技術が中