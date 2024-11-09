K―POP人気が続く中、韓国の主要エンターテインメント企業であるHYBE（ハイブ）とSMエンターテインメントの2024年第3四半期（7〜9月）の営業利益が、ともに下落したことが分かった。両社は業績改善の必要性を認識し、第4四半期（10〜12月）以降、所属する人気アーティストの復帰や新しいアイドルグループのデビューを予告している。6日、エンターテインメント業界の情報によると、HYBEは第3四半期の業績を発表し、連結ベースで