お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、ATMからお金を引き出したときの明細書の扱いについてです。 Q：ATMからお金を引き出したときに出てくる明細書は、取っておいたほうがいいの？「ATMからキャッシュカードでお金を引き出したときに出てくる明細書は、取っておいた