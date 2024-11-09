株の投資名目で、由利本荘市の60代の男性が現金100万円をだまし取られる被害にあっていたことがわかりました。由利本荘警察署の調べによりますと由利本荘市の60代の男性は9月上旬、友達ではないアカウントから株式に関するライングループに招待され、グループ内でメッセージのやり取りをするようになりました。その後、メンバーの1人から「当社はアイザワ証券に所属している」、「100万円の資金で5万から1