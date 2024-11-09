フェネルバフチェのジョゼ・モウリーニョ監督にトルコサッカー連盟(TFF)から処分だ。フェネルバチェは3日のスュペル・リグ第11節でトラブゾンスポルとアウェイで対戦。フレッジ、エディン・ジェコ。ソフィアン・アムラバトのゴールにより、3-2で競り勝った。アムラバトの90＋12分弾で劇的に制し、ヒザからの滑り込みで喜びの感情を爆発させたモウリーニョ監督だが、この試合後に判定を批判。トルコのレフェリーレベルに疑問を呈し