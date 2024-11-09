住宅に侵入し、高齢男性に暴行を加えて現金を奪い、死亡させたとして、宮城県警捜査１課などは９日、住居侵入と強盗致死容疑で、仙台市宮城野区鶴巻の会社員佐藤加寿也容疑者（４４）を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めているという。逮捕容疑は、２月２１日午前１１時半から午後１時ごろまでの間、同市青葉区折立の無職大塚修さん＝当時（７２）＝方に侵入し、暴行を加えて現金約１５００万円を奪い、死亡させた疑