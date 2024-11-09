日向坂４６の加藤史帆が８日までに自身のＳＮＳを更新し、東京ディズニーランドを訪れたことを報告した。インスタグラムで「滑り込みハロウィーーン「ＲｅａｃｈｆｏｒｔｈｅＳｔａｒｓ」を初鑑賞。感激！感動しました！」とつづると、ピンクのカチューシャを身に付け、パーク内を満喫する様子をアップ。この投稿に、ＳＮＳ上でファンはハッシュタグ「＃ｓｈｉｈｏｇｒａｍ」をつけ、「アウターかわいすぎ」「可愛（か