11月9日、TWICEのモモが28歳の誕生日を迎えた。高いレベルを要求されるK-POP界において“ダンシングマシーン”とも呼ばれるほどの実力を有し、インスタグラムフォロワー数が日本人で1位という人気を誇るモモ。【秘蔵写真】オーディションでまさかの“落選”…色っぽすぎる当時20歳のTWICEモモを見るかつてはオーディションで落選が続いた彼女が、トップアイドルになるまでの道のりとは？韓国エンタメウォッチャーで、ライタ