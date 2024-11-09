〈オーディション落選→翌日、驚きの行動に…“脱落メンバー”だったTWICEモモ（28）が韓国でトップアイドルになるまで《インスタフォロワー数1位》〉から続く11月9日、TWICEのモモが28歳の誕生日を迎えた。 高いレベルを要求されるK-POP界において“ダンシングマシーン”とも呼ばれるほどの実力を有し、インスタグラムフォロワー数が日本人で1位という人気を誇るモモ。彼女が支持される理由、かつて“自信が持てなかった時期”