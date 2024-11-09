ツッコミかつ天然ボケの母、常識人枠だけど時々幼くなる父、ゲーム好きで斜に構えた長男、石集めが大好きな長女…個性豊かな「エムモト家」。その中でも末娘のえむみは、小学校低学年ならではの突拍子もない視点や感性、その破壊力は家族の中でもひときわ輝く！ ドタバタの展開に目が離せない！ 果たしてえむみは、一体どんな大人になっていくのか――。誰もが見守りたくなる系コミックエッセイ『小学生エムモトえむみの勝手き