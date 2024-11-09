〈「想像の5倍くらい黒い」とコメント殺到…中卒、15歳で出会った彼と結婚した黒ギャル（22）が明かす、日サロに通い続ける理由〉から続くメイク動画を発信するギャルYouTuberのゆ〜ちょぱさん（22）。中学を卒業後、塗装業で働きながらSNS活動を始め、今では29万人の登録者を持つ人気YouTuberに。【画像】「想像の5倍くらい黒い」とコメントが殺到した黒ギャルゆ〜ちょぱの写真また、以前投稿した日サロで焼いた肌の動画には