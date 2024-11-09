〈「家がなくてかわいそう」「迷惑かけやがって」とネットで批判…スクールバスを“魔改造”して車中泊生活を始めたオシャレ男女が明かす、周囲からの反応〉から続くアメリカンスクールバスをキャンピングカーに改造して日本一周の旅に出た、「HAPPY CARAVAN」のコージ（42）とさあや（35）。【写真多数】カップルでも、夫婦でもない男女が“同じベッド”で…“魔改造”したスクールバスに住んだ男女の“オシャレすぎる車中泊