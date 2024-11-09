アメリカンスクールバスをキャンピングカーに改造して日本一周の旅に出た、「HAPPY CARAVAN」のコージ（42）とさあや（35）。【写真多数】エアコンやキッチンを完備した車内は“オシャレなカフェ”みたい…キャンピングカー仕様に“魔改造”したスクールバスの写真をすべて見るそんなふたりに、日本一周の旅に出るまでの経緯、アメリカンスクールバス購入と改造、カップルではない男女が車中泊で旅をすることに対する周囲の反