11月9日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■こだわり満載の軽井沢の別荘を大公開！ビーズ刺繍デザイナーの神登場！芸能界にも数多くのファンを持つオートクチュールビーズ刺繍デザイナー・田川啓二さんの軽井沢の別荘へ！開放的なリビング窓からの眺めはまるでアート！タイから輸入したという家具や照明など、随所にオーダーメイドのこだわりが詰まった別荘に