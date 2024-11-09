2024年11月3日、全日本大学駅伝、駒大の7区・篠原倖太朗（左）からたすきを受けるアンカー・山川拓馬写真／共同通信社（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]吉田響がまたしてもスピード区間を爆走國學院大が初優勝を遂げた全日本大学駅伝。チームでは目標に届かなかったが、“個”で強烈な輝きを放った選手がいた。まずは出雲駅伝に続き２区を任された創価大・吉田響（４年）だ。出雲では