りんごがぎっしり詰まった、子供から大人までみんな大好きな定番スイーツのアップルパイ。冷凍パイシートを使えばおうちでも気軽に本格的なアップルパイが作れます。今回は王道のシナモン香る定番アップルパイのレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらシナモン香る定番アップルパイを試すのにかかる時間約50分(焼成時間・冷ます時間を除く)シナモン香る定番アップルパイのレシピシナモン香る定番アップルパイの材料（15〜