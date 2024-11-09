気になる男性との仲を深めようと頑張って会話していても、一向に距離が縮まっていかないなら、会話の話題が良くないのかも。そこで今回は、好きな人との会話で「しない方がいい話題」を紹介します。過去の恋愛について過去の恋愛について話題にするのは避けた方が良いでしょう。男性もあまり過去のことをほじくり返されたくないと思っている可能性がありますし、ましてや気になる女性から過去の恋愛話をされたところで反応に困るだ